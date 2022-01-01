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لقاء كورونا جديد يستهدف الاطفال

الأربعاء 15 يونيو 2022 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
لقاء كورونا جديد يستهدف الاطفال



وكالات - سما-

 بالإجماع، وافقت لجنة مستقلة في إدارة الغذاء والدواء الأميركية على منح اللقاح الجديد الذي صنعته شركة موديرنا الأميركية للأطفال بين 6-17 عاما.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، فقد صوّت كل أعضاء اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة المكونة من 22 عضوا، على منح الأطفال لقاح موديرنا الضوء الآخر.

ويتكون اللقاح من جرعتين.

ودار جدل بين أعضاء اللجنة استمر يوما كاملا بشأن حول الفئة العمرية المستهدفة، وقال هؤلاء إن اللقاح آمن بالنسبة إلى الأطفال وفعّال.

وسيحصل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عاما على جرعتين بنصف قوة الجرعتين اللتين تعطيان للبالغين، بينما الذين تزيد أعمارهم على هذا السن فسيأخذون جرعتين بنفس القوة.

وجاءت هذه الخطوة بعدما خلصت معطيات من وكالة الغذاء والدواء الأميركية قبل أيام إلى أن اللقاح آمن للأطفال من فئة الرضع وحتى 11 عاما.

وكان العديد من الخبراء قد أثاروا المخاوف بشأن طرح لقاحات كورونا على الأطفال، لأنهم يواجهون مخاطر محدودة من الفيروس.

ومن المقرر أن تستكمل عملية الموافقة النهائية على اللقاح خلال الأسابيع المقبلة، كما يستلزم الأمر الحصول على موافقة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قبل البد في توزيع اللقاح، لكن هذه الأمور لن تشكل عائقا.

ومن المتوقع إقرار استخدام اللقاح في نهاية الأسبوع الجاري، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وقال الدكتور بول أوفيت، أحد المشاركين في الجنة، إن فوائد أخذ اللقاح أكثر من مخاطره، لكنه أضاف أن الوقت الراهن مختلف من جائحة كورونا.

وكانت السلطات الأميركية منحت في وقت سابق الضوء الأخضر للقاح "فايزر بيونتك" المخصص للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 5 أعوام، لكن الاستجابة كانت أقل من الثلث.

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