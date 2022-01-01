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القناة 13 : منظومة أمنية اسرائيلية جديدة لتنسيق وتحليل المعلومات الاستخبارية ...

الأربعاء 15 يونيو 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 13 : منظومة أمنية اسرائيلية جديدة لتنسيق وتحليل المعلومات الاستخبارية ...



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 13 العبرية، اليوم الأربعاء، عن إنشاء منظمة أمنية إسرائيلية للمهمات الخاصة تضم أشخاصا من الموساد والشاباك ومجلس الأمن القومي، بحيث يعمل على مدار الساعة.

وحسب القناة العبرية، فإن مهمة هذه المنظمة تتلخص في تحليل المعلومات الاستخباراتية، ومعالجتها، وتحذير الإسرائيليين في الخارج في الوقت الحقيقي.

وقالت: إن أفراد الطاقم يعملون معاً على مدار الساعة، وكل منهم يستخدم تفوقه النسبي وقدرته في مجال جمع المعلومات وإحباط العمليات.

وفي وقت سابق، حذّر وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الإسرائيليين من السفر إلى تركيا، داعيًا الإسرائيليين هناك للعودة إلى إسرائيل في أسرع وقت ممكن.

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