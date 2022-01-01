سقطا في وعاء شوكولاتة عملاق.. إنقاذ عاملين بمصنع "مارس"

وكالات / سما /

نجحت فرق الإنقاذ في إخراج رجلين من وعاء ضخم من الشوكولاتة، ونقلهما إلى المستشفى، وذلك بعد أن سقطا فيه بصورة غامضة داخل أحد أوعية مصنع لشوكولاتة "مارس".

ووقع الحادث بعد ظهر الخميس، في مصنع تابع لمجموعة "مارس ريغلي" العملاقة في مجال الصناعات الغذائية، بولاية بنسلفانيا شمال شرقي الولايات المتحدة.

وبحسب قناتي "فوكس نيوز" و"سي إن إن"، تم إنقاذ شخصين ونقلهما إلى المستشفى بعد سقوطهما في وعاء عملاق مليء بالشوكولاتة تابع للشركة.

ونقلت قناة "فوكس نيوز" عن خدمات الطوارئ قولها، إن عناصر الإطفاء اضطروا إلى قطع فتحة في هيكل الخزان لإخراجهما في أسرع وقت ممكن.

وتقدم المجموعة المصنعة للمنتجات في الشركة، ومن بين أشهر علاماتها التجارية شوكولاتة "مارس"، و"ريغلي" (علكة)، و"سنيكرز"، و"ميلكي واي" و"إم أند إمز"، بالإضافة إلى أرز "أنكل بنز" وطعام الكلاب "رويال كانين"، نفسها على أنها الشركة الرائدة عالميا في صناعة الشوكولاتة والعلكة.

ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أكثر من 30 مليار دولار، ويعمل فيها نحو مئة ألف موظف.