  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

شاهد.. الاقتصاد بغزة تنشر علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة

الأربعاء 15 يونيو 2022 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. الاقتصاد بغزة تنشر علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة



غزة / سما /

نشرت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن الهدف من نشر هذه العلامات هو التوعية والتوضيح للجمهور مكان ونوع وعيار الذهب.

وبينت الوزارة ان علامة العيار هي مربع مقوس الزوايا طول ضلعه ملليمتر واحد، يعلوه رمز يدل على اسم الدائرة التي تتولى الفحص والدمغ، وبداخله العيار القانوني للمعدن بالأرقام العربية.

وطالبت الوزارة المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية الطلب من صاحب المحل إظهار علامة الدمغ باستخدام العدسة المكبرة، وعدم شراء أي مشغولات لا يوجد عليها الدمغة القانونية الصادرة عن مديرية المعادن الثمينة والابلاغ عن ذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزرة 1800112233.

وذكرت أنها أصدرت مجموعة من التصاميم الإعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين بعلامات التحقق ليكونوا على دراية ومعرفة كاملة عند عملية الشراء وتفادي عمليات الغش والنصب.

286042301_384935917000958_9014576504732392737_n.jpg
285833162_384935967000953_6262658241644780063_n.jpg
287238483_384935963667620_5858212100428439665_n.jpg
285646649_384935953667621_1271829662832522746_n.jpg
285663524_384935957000954_7874083395487005290_n.jpg
285712128_384935960334287_3144956350925230610_n.jpg
 

 
#وزارة الاقتصاد بغزة #المعادن الثمينة #الذهب #دمغ المعادن #عيار الذهب #الفضة

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

جيش الاحتلال يؤجل هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" .. ما علاقة بايدن ؟

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

حادثة أثارت لغزًا كبيرًا.. طائرة صغيرة تخترق أجواء 6 دول من”الناتو” دون إذن ويختفي ركابها

الأخبار الرئيسية

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

7cf4b4b086bc312463842ec80ce321b7

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

اسرائيل تقرر رفع حصة عمال الضفة بمقدار 20 الف تصريح جديد

الاتصالات الفلسطينية