شاهد.. الاقتصاد بغزة تنشر علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة

غزة / سما /

نشرت مديرية المعادن الثمينة بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الأربعاء، علامات التحقق من دمغ المعادن الثمينة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، إن الهدف من نشر هذه العلامات هو التوعية والتوضيح للجمهور مكان ونوع وعيار الذهب.

وبينت الوزارة ان علامة العيار هي مربع مقوس الزوايا طول ضلعه ملليمتر واحد، يعلوه رمز يدل على اسم الدائرة التي تتولى الفحص والدمغ، وبداخله العيار القانوني للمعدن بالأرقام العربية.

وطالبت الوزارة المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية الطلب من صاحب المحل إظهار علامة الدمغ باستخدام العدسة المكبرة، وعدم شراء أي مشغولات لا يوجد عليها الدمغة القانونية الصادرة عن مديرية المعادن الثمينة والابلاغ عن ذلك من خلال الاتصال على الرقم المجاني للوزرة 1800112233.

وذكرت أنها أصدرت مجموعة من التصاميم الإعلامية لتوعية وتثقيف المواطنين بعلامات التحقق ليكونوا على دراية ومعرفة كاملة عند عملية الشراء وتفادي عمليات الغش والنصب.













