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مكافحة المخدرات تضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة برفح

الأربعاء 15 يونيو 2022 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



رفح / سما /

ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات بمحافظة رفح 47 فرش حشيش، وكمية من الحبوب المخدرة، وذلك خلال مهمة تفتيشية مشتركة في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت شرطة المكافحة برفح، إنه في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة آفة المخدرات وملاحقة مروجيها، تمكن عناصر المكافحة بالاشتراك مع قوة من شرطة التدخل وحفظ النظام، من ضبط 47 فرش حشيش، و700 حبة مخدرة (500 من نوع سعادة، و200 من نوع روتانا)، إلى جانب مبالغ مالية وأدوات تستخدم في تعاطي المخدرات.

وأضافت المكافحة، أنه تم إلقاء القبض على اثنين من المروّجين خلال المهمة، لافتةً إلى أنها أحالت ملف القضية، وكافة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.

وتواصل شرطة مكافحة المخدرات العمل بكل قوة وحزم في ملاحقة تجار السموم ومروجيها، للحد من انتشارها وحماية المجتمع من أخطارها.

#مكافحة المخدرات #المخدرات

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