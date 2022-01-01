"التربية" وإبداع المعلم ينفذان (40) مبادرة حول مهارات التعلم الاجتماعي

رام الله / سما /

نفذت وزارة التربية والتعليم، ومركز إبداع المعلم، 40 مبادرة مدرسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، شارك فيها أكثر من 700 طالب، و64 معلما، ممن استهدفوا في تدريبات بناء القدرات الخاص بالتعامل مع الأطفال ومراعاة الجوانب الاجتماعية والعاطفية والنفسية ضمن إطار نظرية التعلم الاجتماعي العاطفي.

جاء ذلك في سياق "مشروع التعلم الاجتماعي العاطفي" التي تنفذه الوزارة بالشراكة مع "إبداع المعلم"، حيث تهدف هذه المبادرات إلى تحسين الأداء الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي للطلبة، والتعاطي مع التحديات التي يواجهونها.

واستطاع الطلبة، وفق بيان للتربية، أن يكونوا صداقات جديدة ويتعلموا معنى التعاطف مع الآخرين، وأن يعبروا عن مشاعرهم بالطريقة الأفضل، إضافة إلى تعلمهم طرق حل المشكلات، وتمكينهم من تعميم هذه السلوكيات على المواقف الحياتية خارج المدرسة؛ كما تم عقد ورشات عمل تثقيفية لأولياء أمور الطلبة المشاركين، تناولت سُبل تنمية مهارات التعلم الاجتماعي العاطفي لدى أبنائهم، إضافة إلى الدور التكاملي بين المدرسة والبيت.