تحذيرات من استخدام تطبيقات VPN المجانية

وكالات / سما /

حذّر خبراء أمن المعلومات من بعض تطبيقات VPN المجانية التي يستعملها الكثير من مستخدمي الإنترنت.

وحول الموضوع قالت مديرة رابطة "الإنترنت الآمن" في روسيا في مقابلة صحفية: "يؤدي استعمال مخدمات VPN المجانية إلى تسرّب البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بمستخدمي الإنترنت".

وأضافت: "الغالبية العظمى من الناس يستخدمون خدمات VPN المجانية، وكل ما هو مجاني له سعر بطريقة أو بأخرى، أي تطبيق مجاني يقوم بالحصول على المعلومات من الجهاز، ورسوم استخدام هذا التطبيق هي المعلومات المخزنة على أجهزتنا".

وتابعت: "لا يفهم الكثير من الناس أن هذه البيانات قد تستغل للقيام بأعمال احتيالية، هذا النوع من التطبيقات يواصل جمع البيانات في أجهزتنا حتى عندما يكون التطبيق في الوضع غير النشط".

وأوضحت: "يعتقد العديد من المستخدمين أنهم يقومون بإخفاء بيانات تصفحهم عبر الإنترنت عند استخدام برمجيات VPN، هذه خرافة فإي متخصص جيّد يمكنه اكتشاف البصمة الرقمية لجهاز أي شخص وبوقت قصير".

وحذرت من "أن استخدام برمجيات VPN مع الحواسب قد يتسبب بإصابة تلك الأجهزة بالفيروسات الإلكترونية أو البرمجيات الضارّة".

وبيّنت أنهم وفي رابطة "الإنترنت الآمن" في روسيا يعتمدون على أنظمة وبرمجيات أخرى لضمان سرّية البيانات.