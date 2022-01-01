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"الشباب والثقافة" تبدأ توقيع عقود تنفيذ المبادرات الثقافية

الأربعاء 15 يونيو 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

بدأت الهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، توقيع عقود تنفيذ مشروع المبادرات الثقافية للجمعيات والمراكز الثقافية العاملة في قطاع غزة والذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع المركز الثقافي الماليزي.

وجرت مراسم التوقيع في مقر الهيئة بمدينة غزة، بحضور رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، والمدير العام للعمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، إضافة إلى رؤساء المراكز والجمعيات الثقافية التي وقع عليها الاختيار لتنفيذ المبادرات.

أوضح رئيس الهيئة أن مشروع تمويل المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.

وأشار إلى أنه تم اختيار (17) مبادرة ثقافية متنوعة ما بين الشعر والأدب، والمسرح، والدراما، والفن التشكيلي، والتراث الوطني الفلسطيني، والتدريب الفني والأدبي، وذلك وفقًا لمعايير محددة أبرزها توظيف الأدوات الثقافية لمعالجة موضوعات وقضايا ذات علاقة بالهوية الثقافية الفلسطينية، وتعزيز الانتماء للقضايا الوطنية.

ولفت محيسن إلى أنه سيتم البدء الفعلي بتنفيذ المبادرات خلال النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران الجاري، وسيستمر حتى نهاية العام الحالي، مبينًا أن أنشطة وفعاليات المبادرات ستغطي كافة محافظات قطاع غزة.

#الشباب والثقافة

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