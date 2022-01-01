  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

الأربعاء 15 يونيو 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة



غزة/ سما /

قال أسامة نوفل، مدير عام التخطيط والسياسات في وزارة الاقتصاد بغزة، إن ارتفاع أسعار الوقود والغاز تسبب بارتفاع أسعار المنتجات الصناعية والزراعية التي ترتبط بشكل أساسي في الكهرباء.

وأضاف نوفل في حديثه لوكالة "الاناضول"، أن بعض الإنتاجات الصناعية والزراعية التي تعتمد على الكهرباء لتوصيل المياه إلى المزروعات، شهدت أسعارها ارتفاعا جرّاء غلاء الوقود.

وأعرب عن توقعاته بارتفاع تكلفة المواصلات في غزة، في حال استمر الارتفاع في أسعار البترول، مما يفاقم من الأزمة الإنسانية لسكان القطاع المحاصر.

كما أن محطة الكهرباء الوحيدة بغزة، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين تقليصا في عدد ساعات وصل الكهرباء، أرجعها نوفل إلى ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وأضاف: "يتم شراء الوقود الخاص بمحطة الكهرباء بتمويل قطري، بقيمة 10 مليون دولار شهريا، والكميات التي يتم شرائها بهذا المبلغ بعد الارتفاع العالمي بالأسعار شهدت انخفاضا".

وبحسب نوفل، فإن سعر أنبوبة الغاز التي تزن 12 كيلو جراما ارتفعت بنسبة 25-30 بالمئة، في قطاع غزة، في حين أن سعر السولار ارتفع بنسبة تتراوح بين 13-14 بالمئة.

ويتخوف نوفل من تأثير الأزمة على الأوضاع الإنسانية، قائلا إن "الفلسطيني بغزة الذي يعاني من انخفاض كبير في الدخل مقارنة مع الدول الأخرى، يتحمل تداعيات الارتفاع في الأسعار".

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

جيش الاحتلال يؤجل هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" .. ما علاقة بايدن ؟

بينيت: زيارة بايدن ستكشف عن خطوات امريكية لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

الأخبار الرئيسية

غزة: النيابة العامة توضح اسباب توقيف عضو مجلس إدارة جامعة فلسطين د. سالم صباح

7cf4b4b086bc312463842ec80ce321b7

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

اسرائيل تقرر رفع حصة عمال الضفة بمقدار 20 الف تصريح جديد

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية