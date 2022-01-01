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الشعبية تدين الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن بالضفة

الأربعاء 15 يونيو 2022 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تدين الاعتقالات من قبل أجهزة الأمن بالضفة



غزة/ سما /

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات مواصلة أجهزة الأمن الفلسطينية حملات الاعتقالات التي وصفتها بأنها "سياسية" بحق عشرات المواطنين في مناطق مختلفة من الضفة وخصوصًا في رام الله والبيرة.


ودعت الجبهة في بيان لها، أجهزة الأمن إلى التوقف عن هذا السلوك والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن ملاحقتهم معتبرةً أن استمرار اعتقالهم يساهم في تعرضهم للاستهداف من قبل الاحتلال. وفق البيان.
 
وقالت الجبهة: "إن تصاعد جرائم الاحتلال ضد شعبنا وخصوصًا في الضفة تتطلب سياسة مغايرة للسلطة وأجهزتها الأمنية عن نهج التنسيق الأمني، فالأولى أن تساهم في حماية شعبنا ومقاوميه، لا أن تواصل حملات الاعتقالات السياسية المرفوضة وطنيًا وشعبيًا".
 
 ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية إلى "التوقف الجدي عن هذه الممارسات في وقت نحن بحاجة ماسة إلى توحيد طاقاتنا في مواجهة الاحتلال وجرائمه بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا". كما جاء في البيان.

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