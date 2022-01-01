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وزيرة الطاقة الإسرائيلية تجتمع اليوم مع الرئيس المصري

الأربعاء 15 يونيو 2022 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الطاقة الإسرائيلية تجتمع اليوم مع الرئيس المصري



القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار ستجتمع اليوم الأربعاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومسؤولين آخرين، لمناقشة بيع الغاز إلى أوروبا.

 
وأوضحت القناة أن من بين المسؤولين الذين ستجتمع الوزيرة الإسرائيلية معهم، وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، ومفوضة الطاقة في الاتحاد الاوروبي قادري سيمبسون، وذلك في إطار التجهيز للتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن قضية تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل ومصر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
 
وأضافت القناة أن وزارة الطاقة الإسرائيلية بدأت خلال الأسابيع الأخيرة بإجراء مناقشات مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي حول بيع الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، والذي سيُنقل عبر خط أنابيب موجود بالفعل إلى مصر، وسيتم هناك تحويله إلى سائل ونقله إلى أوروبا.
 
ولفتت القناة إلى أنه بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بدأ الاتحاد الاوروبي بخفض اعتماده على الغاز الروسي، لذلك يتوجه إلى مجموعة من الدول من بينها إسرائيل للتوقيع على صفقات معها لتصدير الغاز إلى اوروبا.
 
وفي السياق، اجتمعت مديرة المفوضية الأوروبية اورسولا فون درلين، أول أمس الإثنين، مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الهرار، وقالت لها إنهم في أوروبا معنيون بوصول الغاز الإسرائيلي إليهم قبل الشتاء القادم".

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