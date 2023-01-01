أرقام غير مسبوقة للوطني في تصفيات أمم آسيا

رام الله / سما /

دوّن منتخب فلسطين, أرقاما مميزة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023, بعدما حجز بطاقة الوصول للمسابقة القارية.



وسجل "الوطني" 10 أهداف في التصفيات, ليكون صاحب أقوى خط هجوم, كما أن خط دفاعه لم يلتق أي هدف, بالتساوي مع الأردن, وأوزبكستان, وطاجيكستان.



كما انه صعد للنهائيات الآسيوية بالعلامة الكاملة (9 نقاط), على غرار منتخبات الأردن, والبحرين, وأوزبكستان, والهند.



يشار إلى أن منتخب فلسطين تصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات, بعد انتصاره على منغوليا (1-0), واليمن (5-0), والفلبين (4-0).