  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

أرقام غير مسبوقة للوطني في تصفيات أمم آسيا

الأربعاء 15 يونيو 2022 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أرقام غير مسبوقة للوطني في تصفيات أمم آسيا



رام الله / سما /

دوّن منتخب فلسطين, أرقاما مميزة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس أمم آسيا 2023, بعدما حجز بطاقة الوصول للمسابقة القارية.

وسجل "الوطني" 10 أهداف في التصفيات, ليكون صاحب أقوى خط هجوم, كما أن خط دفاعه لم يلتق أي هدف, بالتساوي مع الأردن, وأوزبكستان, وطاجيكستان.

كما انه صعد للنهائيات الآسيوية بالعلامة الكاملة (9 نقاط), على غرار منتخبات الأردن, والبحرين, وأوزبكستان, والهند.

يشار إلى أن منتخب فلسطين تصدر ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات, بعد انتصاره على منغوليا (1-0), واليمن (5-0), والفلبين (4-0).

#منتخب فلسطين #أمم آسيا #المنتخب الوطني

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

بينيت: زيارة بايدن ستكشف عن خطوات امريكية لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

قناة عبرية: طائرة إسرائيلية خاصة تقلع من مطار "بن غوريون" نحو السعودية

الأخبار الرئيسية

الاقتصاد بغزة تتحدث عن ارتفاع أسعار المواصلات في غزة خلال الفترة القادمة

7cf4b4b086bc312463842ec80ce321b7

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

اسرائيل تقرر رفع حصة عمال الضفة بمقدار 20 الف تصريح جديد

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

الاتصالات الفلسطينية