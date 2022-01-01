خدمات النصيرات يصعد رسميا ً للممتازة.. وخدمات جباليا يرافق التفاح إلى الثانية

غزة / سما /

صعد خدمات النصيرات إلى دوري الممتازة بعد غياب 7 مواسم, عقب تعادله مع نظيره خدمات جباليا (1-1), ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الأولى.



وتقدم "الغواصات الصفراء" عبر عطايا جربوع (74), قبل أن يتعادل خدمات جباليا عن طريق سالم رضوان من ركلة جزاء (94).



ورفع خدمات النصيرات رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثاني, بفارق نقطتين خلف شباب الزوايدة المتصدر, الذي سبقه للممتازة.



أما خدمات جباليا فأصبح رصيده 18 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير, ليهبط رسميا للدرجة الثانية, برفقة التفاح (الثاني عشر والأخير 10 نقاط).



الأقصى – أهلي النصيرات (2-0)



وحسم الأقصى موقعة أهلي النصيرات لمصلحته (2-0).



وأحرز هدفي الأقصى محمود أبو خصيوان (70), ومحمد إسليم (93), ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع, ويبقى رصيد أهلي النصيرات 35 نقطة في المركز الرابع.



بيت حانون الأهلي – الجلاء (0-1)



وانتصر الجلاء على بيت حانون الأهلي (1-0).



وسجل هدف الجلاء حازم قفة (64), ليصبح رصيده 22 نقطة في المركز العاشر, ويتوقف رصيد "الحوانين" عند 31 نقطة في المركز الخامس.