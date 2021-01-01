نجم بايرن ميونخ يُشعل تنافساً لندنياً على خدماته

وكالات / سما /

أشعل مارسيل سابيتزر، لاعب وسط نادي بايرن ميونخ، تنافساً لندنياً للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي.

فبحسب تقرير نشره موقع SportSkeeda فإن ناديي أرسنال وتوتنهام أبديا اهتماماً بخدمات النجم النمساوي الذي قدم مستويات رائعة في الدوري الألماني.

وأشار التقرير إلى أن نادي توتنهام سبق وأبدى اهتماماً بخدمات سابيتزر حينما كان لاعباً في نادي آر بي لايبزيج الصيف الماضي، ولكن إدارة النادي البافاري نجحت في حسم الصفقة لصالحها.

ولم يلعب سابيتزر دوراً كبيراً في كتيبة المُدرب يوليان ناجلسمان في الموسم المُنتهي، وهو ما يفتح الباب أمام إمكانية رحيله في الصيف لإنعاش مسيرته.

وذكر التقرير أن النادي الألماني ينتظر عرضاً في حدود 15- 20 مليون يورو لسابيتزر الذي كان اشتراه من لايبزيج بصفقة قُدرت قيمتها بما يُساوي 16 مليون يورو العام الماضي.

وكان سابيتزر الذي يبلغ من العُمر 28 عاماُ قد انتقل لصفوف النادي البافاري في أغسطس من عام 2021، ومنذ ذلك الحين مثل ألوان البافاريين في 30 مُباراة فقط في كافة المُسابقات، سجل فيهم هدفاً وحيداً وصنع مثله.