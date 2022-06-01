شاهد: صورة محمد صلاح تثير انقسام المصريين

وكالات / سما /

نشر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يقضي وقت إجازته على البحر.

واثار محمد صلاح حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب هذه الصورة التي نشرها بعد ساعات من نهاية ودية منتخب مصر وكوريا الجنوبية.

وخسر منتخب مصر أمام كوريا الجنوبية بنتيجة 4/1 في المباراة التي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء في ملعب سول.

وتسببت صورة محمد صلاح في حالة من الانقسام بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأنه ظهر يضحك على متن يخت في البحر.

ويرى بعض المتابعين على مواقع التواصل أنه ما كان يجب على صلاح نشر هذه الصورة، في الوقت الذي يستشيط فيه الوسط الرياضي في مصر غضبا من خسارة المنتخب المصري الكبيرة أمام كوريا، وسط مطالبات لاتحاد الكرة المصري بتقديم استقالته نظراً لاتهامه بالمسؤولية عن ما وصل إليه منتخب مصر، الذي خسر أيضا من إثيوبيا في الجولة الثانية من تصفيات كأس الأمم الأفريقية بهدفين نظيفين، مع تقديم أداء غير مرض وهو ما يجعل الوضع حاليا غير مناسب لنشر صلاح هذه الصورة التي تعكس عدم اهتمامه بخسارة منتخب مصر وغضب الجمهور من المنتخب الوطني.

بينما يرى البعض الآخر أن صلاح في عطلة سنوية بعد نهاية الموسم في إنجلترا بجانب أنه لا يشارك مع منتخب مصر في مباراتي إثيوبيا كوريا الجنوبية بسبب الإصابة، وهو ما يجعل له مطلق الحرية في مسألة نشر صور من عدمه، خاصة وأن محاسبته تكون على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر فقط وليس خارجه، وأن أزمات الكرة المصرية تتخطى الوقوف عند صورة منشورة للاعب على انستجرام.



