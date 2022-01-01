صفقة تبادلية نارية بين برشلونة ومانشستر سيتي

وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، النقاب عن إمكانية وجود صفقة تبادلية نارية بين نادي برشلونة الإسباني، ونظيره الإنجليزي، مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بوجود حديث عن إمكانية إتمام صفقة رحيل الهولندي فرينكي دي يونج، عن برشلونة، وذهابه للعب في صفوف مانشستر سيتي، على أن ينضم البرتغالي بيرناردو سيلفا للفريق الكتالوني في الجهة المقابلة.

وارتبط السيتي في أكثر من منسابة بالاهتمام بالحصول على توقيع دي يونج، الذي لا يمانع البارسا فكرة التخلي عن بطاقته في الفترة المقبلة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها رجال خوان لابورتا.

وأشارت موندو إلى أن خيار الصفقة التبادلية بين الفريقين يبدو جيداً لخدمة الجانب المالي في كلا الناديين بالفترة المقبلة.

ويدرك دي يونج أن برشلونة بحاجة ملحة للحصول على الأموال، ما جعله يدخل قائمة اللاعبين الممكن رحيلهم عن النادي، بالرغم من حقيقة إعجاب المدرب تشافي هيرنانديز بقدراته.

ولن يقبل تشافي برحيل دي يونج عن برشلونة، إلا في حال نجاح الإدارة في توفير البديل المناسب، على أن يكون في نفس المستوى إن لم يكن أفضل، واللاعب المختار هو بيرناردو.

ولن يمانع السيتي ولا المدرب بيب جوارديولا، المدير الفني لسماوي مانشستر، فكرة الاستغناء عن خدمات بيرناردو في الميركاتو الصيفي، وحدد بالفعل سعر بيعه عند 80 مليون يورو، وفقاً لعدة وسائل إعلام في بريطانيا.