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ريال مدريد يجهز 90 مليون يورو لضم خليفة مودريتش

الأربعاء 15 يونيو 2022 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يجهز 90 مليون يورو لضم خليفة مودريتش



وكالات / سما /

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني يستعد للحياة بدون النجم الكرواتي لوكا مودريتش، متوسط ميدان الفريق، في السنوات المقبلة، بسبب تقدم الأيقونة الكرواتية في العمر.

ورصد رادار النادي الملكي التعاقد مع جوهرة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، جودي بيلينجهام، وجلبه للفريق في الميركاتو الصيفي المقبل، في صيف 2023، ليكون خليفة مودريتش في النادي.

وينتهي عقد مودريتش الجديد مع إدارة الريال في يونيو 2023، بعدما جدد اللاعب عقده مع اللوس بلانكوس في الآونة الأخيرة لعام واحد، بعدما كان العقد السابق يصل لخط النهاية في يونيو الجاري.

وذكرت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن ريال مدريد قد يعرض على دورتموند 90 مليون يورو من أجل الحصول على بطاقة اللاعب الإنجليزي الدولي في الميركاتو.

ويعتبر بيلينجهام، البالغ من العمر 18 عاماً، من أبرز صناع اللعب في أوروبا بالوقت الحالي، ما جعله يجذب أنظار كبار إنجلترا على غرار ليفربول ومانشستر سيتي، علماً بأنه يرتبط مع دورتموند بعقد ينتهي في يونيو 2025.

وينوي الريال تقديم عقداً لبيلينجهام مدته 5 أو 6 مواسم، ليعوض خروج مودريتش من عباءة النادي في السنوات القادمة.

#ريال مدريد #مودريتش

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