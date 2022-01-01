رسمياً..ليفربول يُعلن ضمه للنجم داروين نونيز

أعلن نادي ليفربول عن تعاقده مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز بعد إنهاء الشروط الشخصية، وإكمال الفحص الطبي.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن نونيز انتقل إلى ليفربول بعد موسمين في البرتغال مع بنفيكا الذي سجل معه 48 هدفاً في خلال 85 مُشاركة معهم في كافة المُسابقات، وسيرتدي النجم الأوروجوياني القيمص رقم 27 مع الفريق الإنجليزي.

ونقل التقرير أول تصريحات نونيز الذي قال فيه :”أنا سعيد للغاية لأنني هُنا في ليفربول، هذا نادٍ كبير”.

وتابع المُهاجم الأوروجوياني حديثه بالقول :”أريد أن أشكر شريكتي وأبي وأمي وابني،هم حقاً مصدر الفخر بالنسبة لي، لقد كانوا مُهمين حقاً بالنسبة لي في مراحل مسيرتي”.

وأضاف :”من دواعي السرور أن أكون هُنا في ليفربول، وأنا سعيد للغاية بكوني جزء من هذا النادي العظيم”.

وأكمل نونيز شرح فكرته بالقول :”لقد لعبت ضد ليفربول، وشاهدتهم في الكثير من المُباريات في دوري أبطال أوروبا، هذا هو اسلوبي في اللعب، هُناك بعض اللاعبين العظماء هُنا، وأعتقد أن اللعب هُنا يتناسب مع اسلوبي”.

وأكمل :”كما أقول فقد شاهدت الكثير، وهذا نادٍ كبير جداً، وأتمنى أن أكون قادراً على بذل كل شيء لدي لمُساعدة الفريق”.