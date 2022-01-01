  1. الرئيسية
  2. الرياضة

رسمياً..ليفربول يُعلن ضمه للنجم داروين نونيز

الأربعاء 15 يونيو 2022 11:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً..ليفربول يُعلن ضمه للنجم داروين نونيز



وكالات / سما /

أعلن نادي ليفربول عن تعاقده مع النجم الأوروجوياني داروين نونيز بعد إنهاء الشروط الشخصية، وإكمال الفحص الطبي.

وذكر البيان الذي نشره الموقع الرسمي لنادي ليفربول أن نونيز انتقل إلى ليفربول بعد موسمين في البرتغال مع بنفيكا الذي سجل معه 48 هدفاً في خلال 85 مُشاركة معهم في كافة المُسابقات، وسيرتدي النجم الأوروجوياني القيمص رقم 27 مع الفريق الإنجليزي.

 

ونقل التقرير أول تصريحات نونيز الذي قال فيه :”أنا سعيد للغاية لأنني هُنا في ليفربول، هذا نادٍ كبير”.

وتابع المُهاجم الأوروجوياني حديثه بالقول :”أريد أن أشكر شريكتي وأبي وأمي وابني،هم حقاً مصدر الفخر بالنسبة لي، لقد كانوا مُهمين حقاً بالنسبة لي في مراحل مسيرتي”.

وأضاف :”من دواعي السرور أن أكون هُنا في ليفربول، وأنا سعيد للغاية بكوني جزء من هذا النادي العظيم”.

وأكمل نونيز شرح فكرته بالقول :”لقد لعبت ضد ليفربول، وشاهدتهم في الكثير من المُباريات في دوري أبطال أوروبا، هذا هو اسلوبي في اللعب، هُناك بعض اللاعبين العظماء هُنا، وأعتقد أن اللعب هُنا يتناسب مع اسلوبي”.

وأكمل :”كما أقول فقد شاهدت الكثير، وهذا نادٍ كبير جداً، وأتمنى أن أكون قادراً على بذل كل شيء لدي لمُساعدة الفريق”.

#ليفربول #داروين نونيز #بنفيكا

الأكثر قراءة اليوم

ما الذي يحدث في جامعة النجاح في نابلس ؟؟

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق في شبهات اعتداء ..

غانتس يسعى لاستباق سقوط الحكومة لتعيين رئيس لأركان الجيش الإسرائيلي

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

بينيت: زيارة بايدن ستكشف عن خطوات امريكية لتعزيز اندماج إسرائيل في المنطقة

الأخبار الرئيسية

7cf4b4b086bc312463842ec80ce321b7

لهذا السبب .. رئيسة المفوضية الأوروبية هددت بالغاء الاجتماع مع بينت

هارتس :تركيّا ستنضّم للحلف الدفاعيّ-الإقليميّ ضدّ إيران بقيادة بايدن ..

اسرائيل تقرر رفع حصة عمال الضفة بمقدار 20 الف تصريح جديد

صحيفة تكشف أسباب موافقة الاتحاد الأوروبي استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية

تل ابيب : الاعلان عن"تعاون أمني غير مسبوق بين إسرائيل والسعودية" خلال زيارة بايدن للمنطقة

الاتصالات الفلسطينية