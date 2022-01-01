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الأسير الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام إسنادا للأسيرين عواودة وريان

الأربعاء 15 يونيو 2022 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير الزبيدي يواصل إضرابه عن الطعام إسنادا للأسيرين عواودة وريان



رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، إن الأسير زكريا الزبيدي (45 عاما) والمحتجز حالياً بعزل سجن "أيالون" بظروف معيشية واعتقاليه صعبة، يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 11 يوماً، إسناداً للأسيرين المضربين عن الطعام احتجاجا على اعتقالهما الإداري خليل عواودة، ورائد ريان.

وأوضحت الهيئة أن الأسير الزبيدي أبلغ محاميها فواز شلودي، أنه لن يتوقف عن خوض إضرابه إلا بعد أن يتم نقل الأسيرين المضربين عن الطعام عواودة وريان لمستشفى مدني بسبب تفاقم وضعهما الصحي بعد مرور شهور على إضرابهما، وانه أبلغ إدارة السجن بخطوته الاحتجاجية.

وأشارت إلى أنه نتيجة لإعلان الأسير الزبيدي إضرابه عن الطعام أقدمت إدارة المعتقل على فرض عقوبات بحقه والتي تمثلت بنقله من غرف العزل إلى الزنازين الانفرادية، وسحب جميع الأدوات الكهربائية من الغرفة وعزله بتاتاً عن العالم الخارجي، ومن المتوقع أن تُعقد له محكمة داخلية لخوضه الإضراب.

وأشارت الهيئة أن الأسير الزبيدي هو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/سبتمر الماضي، وكان قد أُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر من العام الماضي هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، وذلك بالقرب من قرية أم الغنم في الجليل الأسفل، وصدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

#الأسير الزبيدي

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