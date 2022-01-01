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اللجنة المشتركة للاجئين تبارك لـ"المسحال" رائسة اتحادات موظفي الاونروا

الأربعاء 15 يونيو 2022 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة المشتركة للاجئين تبارك لـ"المسحال" رائسة اتحادات موظفي الاونروا



غزة / سما /
 
 باركت "اللجنة المشتركة للاجئين" للمؤتمر العام لاتحادات موظفي الاونروا حالة التوافق  بانهاء المشكله التي كانت قائمه حول رئاسة المؤتمر.

وقالت اللجنة التي تضم مختلف فصائل العمل الوطني والاسلامي في بيان لها "تبارك للأخ العزيز الأستاذ أمير المسحال  تحمله أمانة المسؤوليه" موضحة " ان اللجنة المشتركة للاجئين  تدعم بكل قوه  وحدة المؤتمر ونتطلع للعمل معا فى ظل الظروف الصعبة لحماية الأونروا والحفاظ على الحقوق النقابيه للعاملين والموظفين".
 

 واكدت اللجنة "دعمها ومساندتها لرئيس المؤتمر فى مهمته الجديدة فى ظل التحديات الكبيرة التى تواجه المؤسسة" مطالبة المفوض العام للأونروا بفتح  حوارات جادة مع الاتحادات وتلبية كامل الحقوق والمطالب النقابيه العالقه منذ فتره طويله مضت  فى ظل هذه الظروف  والتحديات الكبري التي تواجه الوكالة".

وتابع البيان " كلنا امل وثقه بكافة الاخوه رؤساء الاتحادات وأعضاء المؤتمر أنهم علي قدر المسؤوليه بحماية حقوق الموظفين واللاجئين.*

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