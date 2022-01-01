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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 15 يونيو 2022 09:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الأربعاء، زيارة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إلى قبرص، واجتماعه مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، وكبار المسؤولين القبارصة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس: سنتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح شعبنا ووقف جرائم الاحتلال

- بوسطن: إطلاق خريطة بأسماء وعناوين منظمات وأفراد يدعمون الفصل العنصري الإسرائيلي

- وحدات القمع تقتحم سجن "هداريم" وتعبث بممتلكات الأسرى

- الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف مساعداته لفلسطين

- إصابة شابين برصاص الاحتلال في نابلس وإخطار بإخلاء أرض في واد فوكين

- الشيخ يلتقي الوفد الأميركي تحضيرا لزيارة بايدن لفلسطين

- الدول المضيفة للاجئين: لازاريني أكد أنه لن يسمح بنقل مهام "الأونروا" لأي منظمة أو طرف آخر

- الثانوية العامة والترقب السنوي.. الإجابة في "فلسطين الاستثنائية"

- کھانا: لو كانت لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها!

* "الأيام":

- الرئيس: سنتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح شعبنا ووقف جرائم الاحتلال

- قوات القمع الإسرائيلية تقتحم سجن «هداریم» وتعتدي على الأسرى

- الجيش الإسرائيلي يطلب من ضباطه وجنوده مغادرة تركيا على الفور

- بايدن يزور فلسطين والسعودية وإسرائيل وسيشارك بقمة عربية إقليمية في جدة

- إصابات خلال التصدي لحملات دهم واقتحام شنتها قوات الاحتلال في محافظات عدة

- فون دير لاين تعلن رسميا استئناف مساعدات الاتحاد الأوروبي لفلسطين

- توقیع ست اتفاقيات تعاون تنموية بقيمة 17 مليون يورو بين فلسطين وإيطاليا

- مسؤول إسرائيلي: لو كانت لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغتها

- غانتس: على أميركا أن تحشد دول الشرق الأوسط ضد إيران

- لبنان يقدم عرضا لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل يستثني "كاريش"

- الحسيني: الاحتلال يخطط لمصادرة نحو 350 دونماً من أراضي الوقف في القدس

- القوات الأوكرانية تسعى لإجـلاء مدنيين من سيفيرودونيتسك المحاصرة

- روسيا تحظر على 49 مواطنا بريطانيا بينهم صحافيون دخول أراضيها

* "القدس":

- الرئيس: سنتخذ ما يلزم لحماية مصالح شعبنا

- المفوضية الأوروبية تعلن استئناف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية

- محللان لـ «القدس»: المشهد الفلسطيني مأساوي والحلول معدومة.. «15» عاما على الانقسام

- مداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين

- "النجاح": بعض الجهات تصر على تأجيج الأزمة داخل الجامعة

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- بایدن سيزور إسرائيل والضفة والسعودية

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