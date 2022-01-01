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مقتل مواطن في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

الأربعاء 15 يونيو 2022 08:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل مواطن في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل



القدس المحتلة / سما /

لقي رجل (50 عامًا) مصرعه، مساء الثلاثاء، في جريمة إطلاق نار في بلدة باقة الغربية داخل أراضي الـ48، ليرتفع عدد ضحايا جرائم القتل إلى ثلاث في غضون 24 ساعة.

 وأفادت مصادر طبية بأن الرجل أصيب بجروح حرجة جراء إصابته بالرصاص، ونقل إلى المستشفى، إلا أن محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل.

وفي وقت سابق، لقي شاب (33 عامًا) مصرعه في جريمة إطلاق نار عند ورشة بناء قرب مدينة اللد.

 كما قتل الليلة الماضية شاب (43 عاما) من دير الأسد، في جريمة إطلاق نار وقعت في قرية البعنة المجاورة.

يأتي ذلك وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات الفلسطينية بأراضي الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

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