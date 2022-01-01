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جيش الاحتلال يؤجل هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" .. ما علاقة بايدن ؟

الأربعاء 15 يونيو 2022 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يؤجل هدم منزل منفذ عملية "ديزنغوف" .. ما علاقة بايدن ؟



القدس المحتلة / سما /

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، إن قيادة الجيش أرجأت هدم منزل الشهيد رعد حازم منفذ عملية "ديزنغوف" لعدة أسابيع.

وبحسب الإذاعة العبرية، فإن جيش الاحتلال أرجأ الهدم إلى ما بعد زيارة الرئيس الأمريكي بايدن إلى الأراضي المحتلة.

ووفقاً للإذاعة، فإن جيش الاحتلال يخشى أن يؤدي هدم منزل الشهيد رعد حازم إلى اعادة إشعال فتيل التصعيد الامني وخاصة ان المنزل يقع في جنين، لذلك فضّل الجيش تأجيل الهدم إلى ما بعد الزيارة.

وأشارت إلى أن المؤسسة الأمنية في "دولة" الاحتلال، تسعى لتمرير زيارة بايدن دون وقوع أحداث أمنية استثنائية مع الفلسطينيين.

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