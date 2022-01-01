إسرائيل تطالب ضباطها وجنودها بمغادرة تركيا على الفور

القدس المحتلة / سما /

افاد موقع "واينت" الاسرائيلي بأن قسم العمليات في الجيش الإسرائيلي اصدر اليوم تعليمات جديدة مفادها أن على جميع الضباط، والجنود الإسرائيليين المتواجدين على الأراضي التركية الخروج فورا من الدولة المسلمة.

وأقر أيضا أن كافة الموافقات الاستثنائية التي منحت للضباط للمكوث في تركيا ملغية تماما وبصورة فورية، كما يحظر على جميع العسكريين التوقف في مطار تركيا خلال "رحلات الربط"(كونكشن) لدول اخرى.

وأفاد الموقع أن "هيئة محاربة الارهاب" نشرت أمس تحذيرا شديدا للسفر لتركيا، بالتشديد على وجه الخصوص على مدينة اسطنبول، وتم رفع التحذير الى أعلى مستوى، مع مطالبة واضحة للإسرائيليين عدم السفر لهناك.

وعلى ضوء محاولات ايرانية لاستهداف إسرائيليين على الأراضي التركية، حذر وزير الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد أمس قائلا:"هم يختارون بشكل مقصود إسرائيليين لخطفهم وقتلهم، هذا يمكن أن يحدث مع كل شخص"وشكر لابيد الحكومة التركية على "الجهود للحفاظ على حياة المواطنين" وطلب "تمرير رسالة واضحة للإيرانيين- من يمس الإسرائيليين ، يدنا الطويلة ستصل اليه".

وأفاد "واينت" انه علم بأن تصريحات لابيد ومطالبته الجمهور تجنب السفر الى إسطنبول، كانت بتنسيق مع جهاز الموساد، مجلس الأمن القومي، ووزارة الخارجية. في مجلس الأمن القومي عملوا على الصياغة النهائية للبيان الذي نشر بعد وقت قصير من التصريح الاستثنائي الذي اطلقه.