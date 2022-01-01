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رئيس الوزراء يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية

الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس الوزراء يستقبل المبعوث النرويجي لعملية السلام لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية



رام الله/سما/

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه بمدينة رام الله، المبعوث النرويجي الخاص لعملية السلام جون هينسين، لمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، بحضور ممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيستي.

وثمن اشتية الدور الفاعل الذي لعبه هينسين في تعزيز العملية السياسية ومحاولة إنجاحها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس وإحلال السلام، وبذل من أجل ذلك سنوات طويلة من حياته المهنية.

وتمنى رئيس الوزراء لهينسين التوفيق في مهامه القادمة وحياته الشخصية، مشيدا بعمله المخلص والدؤوب، شاكرا له تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والنرويج.

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