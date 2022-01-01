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كورونا ..الولايات المتحدة تضيف 3 وجهات سفر إلى قائمة "عالية الخطورة" من بينها الإمارات

الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا ..الولايات المتحدة تضيف 3 وجهات سفر إلى قائمة "عالية الخطورة" من بينها الإمارات



واشنطن / وكالات /

أعلنت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC، أنها أضافت 3 وجهات سفر جديدة في قائمة فئة "عالية الخطورة" بالنسبة لجائحة كورونا، من بينها الإمارات العربية المتحدة.

وقالت المراكز إن الوجهات الثلاث التي أضافتها هذا الأسبوع هي الإمارات، والمكسيك، وكاليدونيا الجديدة. 

وفئة المخاطر المرتفعة من المستوى الثالث تعتبر الآن الدرجة الأعلى من حيث مستوى المخاطرة، أما المستوى الثاني فيعتبر السفر إلى الوجهات في هذه القائمة مخاطرة "معتدلة"، والمستوى الأول عبارة عن مخاطرة منخفضة.

يوجد أيضا مستوى رابع، وهو الأعلى، لكنه مختص فقط بظروف خاصة، مثل عدد الحالات المرتفع للغاية أو ظهور متغير جديد مثير للقلق أو انهيار البنية التحتية للرعاية الصحية،. ولم يتم وضع أي وجهة في المستوى الرابع حتى الآن.

وتنطبق فئة المستوى الثالث، الآن على البلدان التي سجلت أكثر من مئة حالة مصابة بكورونا من كل مئة ألف مقيم خلال الأيام الـ28 الماضية.

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