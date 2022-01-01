" النجاح" تقرر تعليق الدوام الوجاهي الاربعاء والخميس

نابلس / سما /

قالت مصادر محلية ان عناصر من امن جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة اقدموا يوم الثلاثاء على فض وقفة للحراك الطلابي المستقل بالقوة واعتدى على المشاركين فيها.

وأفادت مصادر طلابية من داخل الجامعة بأن عناصر أمن الجامعة هاجموا المشاركين بوقفة نظمها الحراك الطلابي في الحرم الجامعي القديم للمطالبة بحياة جامعية آمنة.

وأظهرت مقاطع فيديو قيام عناصر الأمن بطرد الطلبة بالقوة من داخل الجامعة بعد الاعتداء عليهم بالضرب ورش غاز الفلفل عليهم، ما أدى لوقوع العديد من الإصابات بجروح وحروق في صفوف الطلبة.

وبينت أن عناصر الأمن اعتدوا كذلك على الدكتور ناصر الدين الشاعر نائب رئيس الوزراء السابق الذي حاول التدخل لوقف الاعتداء على الطلبة.

وتشهد جامعة النجاح منذ أسبوع أجواء مشحونة على إثر اعتداء أمن الجامعة على وقفة نظمتها الكتلة الاسلامية للمطالبة بوضع حد لتغول الأمن الجامعي على الطلبة، وصدور قرارات فصل بحق 10 طلاب بينهم 5 من الكتلة الإسلامية وممثلها.

وينظم الحراك الطلابي المستقل وقفات يومية للمطالبة بحياة جامعية امنة.

من جهتها قررت جامعة النجاح أن يكون دوام يوم الأربعاء والخميس القادمين إلكترونيا ،ويشمل المختبرات والمساقات الأخرى.