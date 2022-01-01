صاحبة أشهر صورة مأساوية بحرب فيتنام تروي قصتها

وكالات / سما /

منذ خمسين عامًا، كانت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات تلعب بسعادة مع أبناء عمومتها في فناء المعبد بفيتنام بينما كانت الطائرات تحلق في سماء المنطقة محملة بأسلحة كيميائية قاتلة.

لم تعرف كيم فوك أنها بعد لحظات أصبحت معروفة في جميع أنحاء العالم ، وخُلدت كوجه مأساوي لحرب فيتنام عندما ركضت عارية تجاه مصور وهي تصرخ من الألم "حارًا جدًا ، حارًا جدًا" بعد أن غُمرها سلاح النابلم خلا اجتياح الجنود الامريكان لمنطقة ترانج بانج في جنوب البلاد التي مزقتها الحرب.

صدمت الصورة المؤلمة التي لا تُنسى التي التقطها مصور أسوشيتد برس نيك أوت ، الذي كان يبلغ من العمر 21 عامًا آنذاك ، كل من شاهدها ، باستثناء الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون ، الذي اعتقد أنه تم فبركة الصورة الواقعية للتأثير على الرأي العام ضد حملته الوحشية ضد فيتنام.

نُشرت الصورة المؤلمة بالأبيض والأسود على الصفحة الأولى لصحيفة نيويورك تايمز في اليوم التالي ، وفي ذلك الوقت ، نقلت يوت كيم إلى المستشفى بحروق من الدرجة الثالثة لم يكن من المتوقع أن تنجو منها.

بعد مرور خمسة عقود على واحدة من أكثر الصور شهرة في القرن العشرين ، لا تزال كيم على قيد الحياة في تورنتو ، وهي جدة متزوجة سعيدة تدير مؤسسة خيرية تدعم الأطفال في الصراع.

لكن قبل انتقال كيم إلى الغرب، أصبحت طبيبة بعد درستها الطب في إحدى جامعات فيتنام.

كان يُنظر إليها على أنها "رمز وطني للحرب" وكانت تخضع للإشراف يوميًا ، وتستخدم في الأفلام الدعائية وتخضع لمقابلات مستمرة كمثال على بربرية الغرب والأيديولوجية المناهضة للشيوعية.

بعد ذلك ، قرر النظام إرسالها في رحلة عالمية من هافانا إلى موسكو كجزء من حملة دعائية عالمية، وأثناء انتقالها مؤقت في كندا ، قررت هي وزوجها بوي هوي توان ، وهو طالب فيتنامي التقت به في كوبا ، طلب اللجوء والحصول على الجنسية فيما بعد ، وأنجبا طفلين في تورنتو.