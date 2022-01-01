الاحتلال يخطر بإخلاء أرض في واد فوكين غرب بيت لحم

بيت لحم / سما /

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أربعة أشقاء، بإخلاء أرضهم الزراعية في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم.

وأفاد الناشط الشبابي في قرية واد فوكين قيس مناصرة ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأخطرت الأشقاء الأربعة عزات وعمر وخالد ويوسف الحروب، بإخلاء أرضهم المزروعة بأشجار الزيتون في منطقة "أبو سياج" حوض 3 شمالا، والبالغ مساحتها 10 دونمات، بحجة أنها "أملاك دولة".

وأضاف مناصرة أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية في القرية، حيث تم إخطار مواطنين من القرية، قبل قرابة الشهر، بإخلاء أرضهم البالغة مساحتها 40 دنما، علما أن تلك الأراضي لا تبعد عن منازل المواطنين سوى 20 مترا، عدا عن إخطارات الهدم ووقف البناء في منازل.