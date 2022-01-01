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بعد محاولتها الانتحار.. الفنانة المصرية ياسمين الخطيب تعلن رسميا الانفصال عن زوجها

الثلاثاء 14 يونيو 2022 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد محاولتها الانتحار.. الفنانة المصرية ياسمين الخطيب تعلن رسميا الانفصال عن زوجها



وكالات / سما /

أعلنت الفنانة المصرية ياسمين الخطيب  رسميا الانفصال عن زوجها أ. رمضان حسني.

وقالت في تدوينة على صفحتها بموقع "فيسبوك" فجر يوم السبت:  "تم رسميا الانفصال عن أ.رمضان حسني".

وأضافت: "أرجو أن يحترم الزملاء الإعلاميين والصحفيين رغبتي في عدم التحدث عن الأمر، الذي أؤثر أن أختصره في كلمة نصيب".

واختتمت بالقول: "كما أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم".

وفي وقت سابق قالت الفنانة والكاتبة ياسمين الخطيب إنها حاولت الانتحار من خلال أخذ جرعة كبيرة من حبوب وصفها لها طبيبها النفسي.

ونشرت الفنانة ياسمين الخطيب تدوينة على "فيسبوك" قالت فيها: "بالأمس.. حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب "الزانكس" و"التربتيزول"، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي".

#ياسمين الخطيب #الانتحار

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