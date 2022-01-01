قناة عبرية: طائرة إسرائيلية خاصة تقلع من مطار "بن غوريون" نحو السعودية

القدس المحتلة / سما /

ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية مكان"، اليوم الثلاثاء، أن طائرة خاصة أقلعت صباحًا من مطار بن غورين متجهة نحو السعودية.

وبحسب "مكان"، فإن طائرة خاصة من نوع (9H-VCA) أقلعت من مطار بن غوريون إلى الرياض في السعودية، عبر الأردن.

وكانت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية، أكدت أنه منذ عدة أشهر، تسمح السعودية بدخول رجال أعمال إسرائيليين إلى أراضيها، حاملين جواز سفر إسرائيلي بعد حصولهم على تأشيرة دخول خاصة، لافتة إلى أن المجال الأساسي الذي يمثله رجال الأعمال هؤلاء هو شركات تكنولوجية إسرائيلية تُدعى إلى السعودية.