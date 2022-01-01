المشهراوي: استمرار الانقسام لخمسة عشر عاماً يشكل تهديدا إستراتيجيّاً للقضية الفلسطينية

وكالات - سما-

أكد القيادي بتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، سمير المشهراوي، أن استمرار الانقسام لـ خمسة عشر عاماً، يشكل تهديداً استراتيجيّاً للقضية الفلسطينية، ليس فقط لما تركه من تداعيات سلبية على المجتمع الفلسطيني، بل لتكريس حالة ضعف النظـام السياسي الفلسطيني، والمساهمة في تراجع القضية الفلسطينية على سلم الاهتمامات الدولية.

وأضاف المشهراوي في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، أنه تم توظيف الانقسام الفلسطيني إسرائيلياً وأمريكياً لتثبيت فصل الضفة عن غزة، وبالتالي منع قيام الدولة الفلسطينية.

وتابع بأن الوفاء لوطننا، ووطنيتنا، وإرثنا، يعني بالنسبة لنا بذلَ كل ما تتطلبه المسؤولية منّا جميعاً؛ ليس فقط في سبيل حماية الوطن، والإرث المُشرف لرموزنا وقادتنا، بل وفتح آفاق المستقبل؛ لانتصار المشروع الوطني، وتجسيده وتحقيق رسالته، ولن يتم ذلك إلا بوحدة وطنية كاملة ومتكاملة.