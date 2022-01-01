  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة تفتتح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى الخليل الحكومي

الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

افتتحت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، قسم الطوارئ الجديد في مستشفى عالية الحكومي بالخليل، بتمويل وتجهيز من جمعية إغاثة أطفال فلسطين، بحضور محافظ الخليل جبرين البكري، وعدد من الشخصيات الرسمية والأهلية في المحافظة.

وذكرت الكيلة، أن القسم أصبح يضم 26 سريرا مزودة بكافة المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة، منها 3 لطوارئ الأطفال، و2 للكسور، بعد أن كان يضم 11 سريرا فقط.

وأكدت أن الوزارة تواصل إنجازاتها لخدمة القطاع الصحي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية لكافة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تطوير كوادرها في شتى المجالات الطبية.

بدورها، قالت منسقة ومشرفة مكتب الخليل في جمعية إغاثة أطفال فلسطين، أمل الهيموني لـ "وفا" إن مشروع افتتاح قسم الطوارئ الجديد في مستشفى الخليل الحكومي "عالية" يندرج ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية للقطاع الصحي في الخليل، والهدف منها رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والحفاظ على كرامتهم.

وبينت أن الجمعية بصدد افتتاح قسم جراحة العيون في مستشفى المحتسب بالمنطقة الجنوبية بمدينة الخليل يوم الخميس القادم، كما تعمل على إعادة تأهيل قسم الطوارئ في مستشفى يطا الحكومي.

#مستشفى الخليل الحكومي #وزيرة الصحة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الفصائل بغزة تدعو مصر والوسطاء للجم سلوك الاحتلال وتحتفظ بحقها بالرد على جرائمه

فيديو.. الفنان التونسي لطفي بوشناق يُصدر أغنية لروح شيرين أبوعاقلة

مسؤول اسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

فيديو.. السيسي: "أنا بنام وبحلم بالتريليون دولار ولما يبقى معانا ساعتها حاسبوني"

الأخبار الرئيسية

غزة: وفاة رضيع (12 يومًا) في ظروف غامضة والشرطة تحقق

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

صحيفة: هذا ما قررته قيادة الجهاد الإسلامي للرد على الانتهاكات الإسرائيلية

الكشف عن موعد توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة !!

أكثر من 87 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين

الاتصالات الفلسطينية