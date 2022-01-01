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5 نصائح لإدارة نوبات الربو

الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 نصائح لإدارة نوبات الربو



وكالات / سما /

الربو على الرغم من كونه مرضا مزمنا، يمكن أن يعمل على تعطيل الحياة اليومية للفرد، وهناك بعض الأشياء التي تزيد من نوبات الربو مثل الغبار والدخان وتلوث الهواء ودخان التبغ والطقس، خاصة مع تفاقم الطقس الحار هذا الصيف

فيما يلي بعض الطرق السهلة للتحكم في الربو وفقا لموقع healthline:-

تمارين التنفس

 يمكن للعديد من تمارين وتقنيات التنفس أن تكون وسيلة فعالة للتحكم في التنفس وتنظيمه، بصرف النظر عن علاج أعراض الربو، يمكن أن تساعد هذه التمارين أيضًا في التخلص من الضغط العصبي والقلق.

احذر من  المحفزات البيئية

العديد من العناصر البيئية مثل حبوب اللقاح والغبار والأوساخ والملوثات والبرد وما إلى ذلك يمكن أن تكون بمثابة محفز لأعراض الربو وتفاقمها. تأكد من اتخاذ تدابير احترازية لإدارتها.

السيطرة على التوتر والقلق

التوتر والقلق من المسببات الشائعة للربو، لذا اتخذ خطوات مثل التدريبات والتأمل وما إلى ذلك لإدارة هذه المحفزات الذهنية.

ابحث عن المحفزات الغذائية

يمكن أن يؤدي تكوين أطعمة مثل الحليب والأطعمة المقلية والقمح وما إلى ذلك إلى ظهور أعراض الربو احرص على تناول نظام غذائي  صحي ومتوازن.

كن حذرًا من الروائح القوية

يمكن أن تلعب الرائحة أيضًا دورًا في أعراض الربو، تجنب استخدام العطور القوية ومعطرات الجو ومزيلات العرق وما إلى ذلك لمنع المحفزات.

#الربو

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