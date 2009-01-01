مانشستر سيتي يقدم هالاند بطريقة "مبتكرة"

وكالات / سما /

قدم مانشستر سيتي نجمه الجديد، إيرلنغ هالاند، بطريقة "مبتكرة" أذهلت جماهير كرة القدم.

وكانت جماهير الفريق بانتظار رؤية هالاند بقميص مانشستر سيتي، بعد الإعلان الرسمي عن التعاقد معه قبل أسابيع، مقابل 75 مليون يورو، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

وعلى حساب بطل إنجلترا الرسمي، استخدم الفريق طريقة مبتكرة للكشف عن اللاعب، باستخدام صورة فوتوغرافية "قديمة".

ونشر الحساب صورة لهالاند جالسا على أريكة المنزل، مرتديا قميص مانشستر سيتي، بعمر 9 أعوام، في 2009.

وهي صورة شهيرة لهالاند بقميص الفريق الذي مثله والده ألفي هالاند، في الألفينيات.

وأعاد مانشستر سيتي نشر تلك اللقطة، بإظهاره جالسا بنفس الوضعية، على نفس الأريكة، بقميص مانشستر سيتي الجديد، وبعبارة "لقد وصل".

أول تصريح

وأعلن بطل إنجلترا انضمام اللاعب البالغ من العمر 21 عاما إلى مانشستر سيتي بداية من يوم 1 يوليو بعقد يمتد لمدة 5 سنوات قادمة، حيث سيُبقيه داخل أروقة استاد الاتحاد حتى صيف عام 2027.

هالاند، نجل آلف إينغ لاعب مانشستر سيتي السابق، يُعد أحد أفضل المهاجمين في أوروبا، وقد وقَّع معه السيتي بعدما أثبت قدرة فائقة على تسجيل الأهداف خلال وجوده مع أندية مولد أف كي النرويجي، وريد بول سالزبورغ النمساوي بالإضافة إلى بوروسيا دورتموند.

سجل هالاند، صاحب الـ 20 مباراة دولية مع منتخب النرويج، 86 هدفا خلال 89 مباراة في موسمين ونصف مع دورتموند، وفاز مع الفريق بلقب كأس ألمانيا، كما تُوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني خلال موسم 2020/21.

وصرح هالاند بعد توقيعه على عقود الانضمام للسيتي، للموقع الرسمي للنادي، قائلا: "هذا يوم فخر بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف قائلا: "إن اتباع خطى والدي لهو أمر رائع، وارتداء القميص الأزرق السماوي سيمثل لحظة خاصة بشكل مذهل".

وتابع: "لقد شاهدت السيتي دائما وأحببت ما قاموا به في المواسم الأخيرة. أنا معجب بأسلوب لعبهم، هو أسلوب مثير بالفعل، حيث يسجلون الكثير من الفرص، وهو أمر مثالي للاعب مثلي".

وأضاف: "هناك الكثير من اللاعبين العالميين في هذه التشكيلة وبيب هو أحد أعظم المدربين على الإطلاق، لذلك أعتقد أنني في المكان المناسب لتحقيق طموحاتي".

وختم: "أريد تسجيل الأهداف والفوز بالألقاب والتحسن كلاعب كرة قدم وأنا واثق من أنني أستطيع القيام بذلك هنا".