الإعلان عن مواعيد سفر حجاج قطاع غزة

غزة/ سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة ، اليوم الثلاثاء، عن مواعيد سفر حجاج بيت الله الحرام إلى المملكمة العربية السعودية.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الفوج الأول وعدده (736) حاجًا وحاجةً، سيغادر قطاع غزة صباح يوم الثلاثاء الموافق 2022/6/21م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على ثلاث رحلات، ستقلع طائراتها يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م.



وبينت أن الرحلة الأولى، تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:05 فجرًا بتوقيت جدة.



والرحلة الثانية، تشمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 2:00 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 5:05 فجرًا بتوقيت جدة.



والرحلة الثالثة، تشمل على (140) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 3:15 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 6:20 صباحًا بتوقيت جدة.



فيما سيغادر الفوج الثاني وعدده (596) حاجًا وحاجةً، صباح يوم الأربعاء الموافق 2022/6/22م من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي، ومن ثم إلى مطار جدة موزعًا على رحلتين، ستقلع طائراتها يوم الخميس الموافق 2022/6/23م.



وبينت أن الرحلة الأولى، تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 12:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 3:35 ليلاً بتوقيت جدة.



والرحلة الثانية، تشتمل على (298) حاجًا وحاجةً، موعد الإقلاع الساعة 1:30 ليلاً بتوقيت القاهرة، وموعد الوصول الساعة 4:35 فجرًا بتوقيت جدة.