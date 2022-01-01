صدام بين تشافي وبيكيه في برشلونة

وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية النقاب عن وجود صدام بين المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، وزميله السابق جيرارد بيكيه، قلب دفاع الفريق الأول حالياً.

وأشارت موندو إلى أن تشافي تحدث مع بيكيه قبل نحو أسبوعين وأخبره بأنه لا ينوي منحه دوراً أساسياً في تشكيلة برشلونة في الموسم القادم، مثلما كان الأمر في الموسم المنصرم.

وأخبر مدرب البارسا بيكيه أن راتبه السنوي المرتفع يعتبر مشكلة للإدارة في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب فريق ملعب الكامب نو، كما أن سجله مع الإصابات بات أمراً مقلقاً لتشافي.

ورد بيكيه على تشافي بقوله أنه لا يريد الرحيل عن البارسا ويرغب في البقاء مع الفريق، والرد على المدرب وإثبات أنه مخطئ في أرض الملعب، ووفقاً لموندو فإن جيرار متحمس لإثبات أنه المدافع الأفضل في الفريق خلال الموسم المقبل، مهما كانت الصفقات الدفاعية التي سيجلبها لابورتا ورجاله.

وعلى الصعيد المالي، أبدى بيكيه انفتاحه لتخفيض راتبه السنوي بنسبة كبيرة، من أجل مساعدة النادي على سد الثغرات بالتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي.