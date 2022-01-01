  1. الرئيسية
  2. الرياضة

صدام بين تشافي وبيكيه في برشلونة

الثلاثاء 14 يونيو 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدام بين تشافي وبيكيه في برشلونة



وكالات / سما /

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية النقاب عن وجود صدام بين المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، وزميله السابق جيرارد بيكيه، قلب دفاع الفريق الأول حالياً.

وأشارت موندو إلى أن تشافي تحدث مع بيكيه قبل نحو أسبوعين وأخبره بأنه لا ينوي منحه دوراً أساسياً في تشكيلة برشلونة في الموسم القادم، مثلما كان الأمر في الموسم المنصرم.

وأخبر مدرب البارسا بيكيه أن راتبه السنوي المرتفع يعتبر مشكلة للإدارة في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تضرب فريق ملعب الكامب نو، كما أن سجله مع الإصابات بات أمراً مقلقاً لتشافي.

ورد بيكيه على تشافي بقوله أنه لا يريد الرحيل عن البارسا ويرغب في البقاء مع الفريق، والرد على المدرب وإثبات أنه مخطئ في أرض الملعب، ووفقاً لموندو فإن جيرار متحمس لإثبات أنه المدافع الأفضل في الفريق خلال الموسم المقبل، مهما كانت الصفقات الدفاعية التي سيجلبها لابورتا ورجاله.

وعلى الصعيد المالي، أبدى بيكيه انفتاحه لتخفيض راتبه السنوي بنسبة كبيرة، من أجل مساعدة النادي على سد الثغرات بالتعاقد مع لاعبين جدد في الميركاتو الصيفي.

#تشافي #برشلونة #يكيه

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

الفصائل بغزة تدعو مصر والوسطاء للجم سلوك الاحتلال وتحتفظ بحقها بالرد على جرائمه

فيديو.. الفنان التونسي لطفي بوشناق يُصدر أغنية لروح شيرين أبوعاقلة

مسؤول اسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليها

الأخبار الرئيسية

لازاريني: لا احد يستطيع تغيير تفويض الاونروا ونحن الجهة الوحيدة المخولة بتقديم الخدمات للاجئين

صحيفة: هذا ما قررته قيادة الجهاد الإسلامي للرد على الانتهاكات الإسرائيلية

الكشف عن موعد توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة !!

أكثر من 87 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين

الاحتلال الاسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية

الاتصالات الفلسطينية