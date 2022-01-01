مارسيلو: لن أعتزل وسألعب ضد ريال مدريد

وكالات / سما /

أطلق البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد الإسباني، تصريحاً مثيراً في مؤتمر وداعه للنادي الملكي، برحيله بنهاية عقده مع الإدارة في يونيو الجاري.

وقال مارسيلو، حسبما نشرت صحيفة سبورت الإسبانية” هل كنت أستحق عاماً آخر في ريال مدريد؟ لا أشعر أني أسطورة، ولا توجد أي مشكلة في رحيلي عن الفريق، العالم لن ينتهي الآن”.

وأضاف البرازيلي” لقد اتخذنا القرار سوياً، ولن أرحل وأقول أني أردت البقاء لموسم آخر، سأكون دوماً في صف ريال مدريد، والآن أنتقل للمدرجات لتشجيع الفريق، لقد اتخذنا القرار بأفضل طريقة ممكنة، ورحيلي عن النادي جاء من الباب الكبير”.

وأكمل مارسيلو “لم أفكر في الاعتزال، أعتقد أنه يمكنني اللعب بشكل جيد، وسألعب ضد ريال مدريد بدون مشاكل، أنا لاعب محترف”.

وأضاف اللاعب مؤكداً” تحدثت مع كل المدربين وأخبرتهم أني أريد لعب المزيد وأنه يمكنني المساهمة أكثر، ولكن القرار لم يكن بيدي، كنت أظن أن بإمكاني تقديم المزيد ولكن لكل مدرب فلسفته الخاصة”