الفيفا يوافق على تجربة تنفيذ رميات التماس بطريقة جديدة

وكالات / سما /

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، أمس الإثنين، بأن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب"، ناقش الاقتراح المقدم من المدرب الفرنسي آرسين فينجر، بشأن استبدال رمية التماس بركلات التماس، لتُلعب بالقدم بدلًا من اليد.

وكان فينجر قد تقدم باقتراح قبل عامين، لاستبدال رمية التماس بركلة التماس، لتُلعب بالقدم بدلًا من اليدين، كي تصبح أسرع وأيسر على اللاعبين، لتقليص الوقت الذي يستغرقه تنفيذها.

وبحسب صحيفة "تيليجراف" البريطانية، فقد عقد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" الاجتماع العام السنوي، اليوم الإثنين، بالدوحة، وتمت مناقشة العديد من القرارات التي تخص لعبة كرة القدم.

وأضافت الصحيفة، أن "إيفاب" استقر على تجربة اقتراح آرسين فينجر، قبل أن يتم اعتماده بشكل رسمي.

ومن المقرر أن تتم تجربة هذا المقترح حتى أغسطس/آب 2022 المقبل، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد التغيير من عدمه.

وسيتم الآن وضع البروتوكولات لمثل هذه التجارب، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت ستشمل استبدال جميع الرميات بضربات التماس، أو كما اقترح فينجر، بأن تستبدل فقط الرميات الموجودة في النصف الدفاعي لكل فريق.