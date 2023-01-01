"الفدائي" يسحب 7 منتخبات للبطولة القارية

رام الله / سما /

أسهم انتصار المنتخب الوطني الفلسطيني الكبير على نظيره الفلبيني (4-0), في ضمان وصول 7 منتخبات أخرى لكأس أمم آسيا 2023.



وجعل فوز "الوطني", منتخبات أوزبكستان, وتايلاند, وهونغ كونغ, والهند, والبحرين, وطاجيكستان, وقيرغيزستان, تضمن بطاقة الوصول لأمم آسيا.



ويتأهل من التصفيات 11 منتخبا لأمم آسيا, بواقع أوائل المجموعات الستة, بجانب أفضل 5 ثواني, إذ أن "الوطني" ضمن الصدارة برصيد 9 نقاط, بينما بقيت الفلبين في الوصافة برصيد 4 نقاط, التي تبخّرت أحلامها في الظهور الآسيوي.



ويعني هذا الأمر, أن جميع المنتخبات التي تملك 6 نقاط في المجموعات الستة, تأهلت رسميا للبطولة القارية سواء كمتصدرة أو وصيفة.