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فيديو.. الزوايدة يقتحم الدرجة الممتازة.. وفوز معنوي للمجمع

الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. الزوايدة يقتحم الدرجة الممتازة.. وفوز معنوي للمجمع



غزة / سما /

حقق شباب الزوايدة فوزا غاليا على نظيره خدمات البريج (1-0)، ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين وقبل الأخير من دوري الدرجة الأولى.

ويدين الزوايدة بانتصاره الغالي إلى محمد أبو عمران الذي سجل هدف المباراة الوحيد (74)، ليرفع رصيد إلى 43 نقطة في المركز الأول, بفارق 7 نقاط أمام المجمع الإسلامي الثالث، ليضمن الصعود رسميا للممتازة، ويبقى رصيد البريج 23 نقطة في المركز الثامن، وبفارق المواجهات المباشرة خلف خدمات خانيونس.

خدمات خانيونس – المجمع الإسلامي (1-2)

وتفوق المجمع الإسلامي على مضيفه خدمات خانيونس (2-1).

وأحرز هدفي المجمع محمد بارود (36)، ومهند البحيصي (38)، بينما أحرز هدف "الذئاب" مهدي أبو عرمانة (51).

ورفع المجمع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، وبقي رصيد خدمات خانيونس عند 23 نقطة في المركز السابع.

#دوري الأولى #شباب الزوايدة #خدمات البريج #المجمع الإسلامي

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