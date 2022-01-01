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أول مدرب يجدد عقده في الممتازة

الثلاثاء 14 يونيو 2022 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول مدرب يجدد عقده في الممتازة



غزة / سما /

أعلن نادي اتحاد بيت حانون تجديد عقد مدربه محمد العماوي لمدة موسم جديد للاستمرار في قبادة الفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم.

وسيكون هذا الموسم هو الرابع للعماوي في الممتازة والسادس له مع الفريق بعد قيادته موسماً في دوري الثانية ومثله في دوري الدرجة الأولى.

وحقق العماوي نتائج قوية مع العنابي في مواسم ظهوره في الممتازة بعدما حجز مقعده في دوري الأضواء وتجاوز الهبزط وصارع كبار الممتازة ووجد نفسه منافساً قوياً على اللقب في بعض الأحيان.

وسيساهم تجديد عقد العماوي في الحفاظ على استقرار الحوانين في الممتازة بما يضمن تشكيل فريق قوي بنفس الآلية المتبعة لضمان تحديد الهدف المطلوب للحوانين الموسم القادم.

#دوري الممتازة #محمد العماوي #اتحاد بيت حانون

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