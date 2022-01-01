صحيفة: هذا ما قررته قيادة الجهاد الإسلامي للرد على الانتهاكات الإسرائيلية

غزة/ سما /

قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، اليوم الثلاثاء، إن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تتجه للانتقام لدماء شهدائها في جنين والمدن الفلسطينية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في الحركة، قولها: "لدى الجهاد رغبة في الانتقام لدماء شهدائها، وإن الحركة يبدو أنها لن تلتزم الصمت، وقد تتّجه إلى التصعيد في حال استمرّت العمليات الإسرائيلية".

وفي الإطار نفسه، أشارت مصادر فصائلية إلى أن "الاحتلال يستغلّ حالة الهدوء منذ بداية الشهر الجاري لتمرير مخطّطات تتعلّق بالانقضاض على المقاومة الفلسطينية في مخيّم جنين عبر عمليات اغتيال واعتقال للشبان، بالإضافة إلى تكثيف عمليات الاستيطان في الضفة والقدس"، مؤكّدة أن "الفصائل لن تسمح للاحتلال بالاستفراد بأيّ جبهة فلسطينية، وستعمل على ردعه".

الجدير ذكره، هنا، أن عدد الشهداء الذين ارتقوا في جنين ومخيمها منذ بداية العام الجاري، ارتفع إلى 23 شهيداً، نفّذ عدد منهم عمليات فدائية أدّت إلى مقتل جنود ومستوطنين.

في هذا الإطار، ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية أن الجهاد تستعدّ للتصعيد العسكري، كردّ على العمليات الإسرائيلية المستمرّة شمال الضفة الغربية وخاصة في جنين، مشيرةً إلى أن "الحركة مقتنعة بأن إسرائيل تعمل ببطء للقضاء على خلاياها العاملة في شمال الضفة، ولتفكيك سيطرتها على تلك المناطق، وخاصة جنين التي تُعتبر مهمّة بالنسبة للتنظيم، وهو أمر تأخذه على محمل الجدّ".