صحيفة تكشف عن موعد توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة

رام الله / سما /

كشفت مصادر فلسطينية وأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن موعد توقيع على اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية للعام 2021 بعد تأخر طويل.

ونقلت صحيفة "الأيام" المحلية، عن مصادر فلسطينية، قولها: "الأمور في مراحلها الإجرائية الأخيرة، وحال اكتمالها خلال الأيام القريبة المقبلة، فإنه سيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة المتعلقة بصرف المساعدات".

ووفق مصدر أوربي تحدث للصحيفة المحلية، فإنه بمجرد الانتهاء من الترتيبات سيتم صرف الأموال في أقرب وقت ممكن".

وتقدر المساعدات الأوروبية السنوية للسلطة بأكثر من 300 مليون يورو، من بينها نحو 82 مليون يورو لوكالة الأونروا وجرى صرفها فعلاً، أما المبلغ المتبقي فيذهب للخزينة الفلسطينية ولمشاريع البنى التحتية والمساعدات الثنائية.

وحال صرف هذه المساعدة فإنها تكون الأكبر التي تتلقاها الخزينة الفلسطينية كتمويل خارجي منذ عدة سنوات.

ولم يصرف الاتحاد الأوروبي مساعدات للسلطة خلال العام الماضي لأسباب وصفها الاتحاد بالتقنية، ولكن دولتين في الاتحاد عارضتا صرف الأموال قبل تغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني.

وصتت الدول الأوروبية بأغلبية ساحقة يوم أمس، على صرف المساعدات للأعوام 2021-2024 بدون شروط.

وتأتي هذه المساعدة في وقت تواجه فيه السلطة الفلسطينية أزمة مالية شديدة إثر انعدام المساعدات العربية وانخفاض المساعدات الغربية وحجز الاحتلال الإسرائيلي أموال فلسطينية.

ومنذ شباط 2008، تم صرف أكثر من 2.9 مليار يورو من خلال برامج الدعم المالي المباشر بيغاس، بالإضافة إلى ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للشعب الفلسطيني من خلال "الأونروا" ومجموعة واسعة من مشاريع التعاون.