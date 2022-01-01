رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم الثلاثاء، خبر وصول الرئيس قبرص في زيارة رسمية واستقباله السفراء العرب، وتكليف الحكومة الوزارات المتخصصة بتكثيف الرقابة للتأكد من تقيد التجار بالأسعار، وخبر وصول المساعدات المالية الأوروبية قبل نهاية العام.

كما أبرزت الصحف الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام)، خبر إصابة شاب برصاص الاحتلال في البيرة، وهدم منزل قيد الإنشاء جنوب أريحا، واخطار الاحتلال بهدم ووقف العمل بمنزلين في مسافر يطا واعتقال 15 مواطنا بالضفة، وخبر توجه أكثر من 87 ألف طالب توجيهي اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

-هدم وإخطارات تشمل ثلاثة منازل بالضفة

-الاحتلال يُعد لإقامة "متنزه" استيطاني ضخم

-الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص

-قيادات أوروبية تبحث بإسرائيل ورام الله ملف الطاقة والغاز

-الحكومة تكلف وزارات بالرقابة على الأسواق

"الحياة الجديدة":

-الرئيس يصل قبرص في زيارة رسمية ويستقبل السفراء العرب

-اشتية يطالب بمقاطعة منتجات المستوطنات والضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس

-المعيشة في فلسطين أكثر كلفة بـ3:43% خلال خمسة أشهر فقط.. الحكومة: قدمنا 600 مليون شيقل منذ بداية العام دعما للطحين والكياه والكهرباء والمحروقات

-"كواليس بروكسل".. هكذا فازت فلسطين وخسر مندوب المجر.. المساعدات المالية الأوروبية تصل قبل نهاية العام

-الاحتلال يصيب شابا بالرصاص في البيرة ويهدم منزلا قيد الإنشاء جنوب أريحا ويخطر بهدم ووقف العمل بمنزلين في مسافر يطا ويعتقل 15 مواطنا بالضفة

-أكثر من 87 ألف طالب توجيهي يتوجهون اليوم لتقديم امتحان الثانوية العامة

-مجلس الوزراء يخصص بعضا من أراضي الدولة لمنفعة هيئات محلية ودوائر حكومية ويكلف وزارات الاختصاص بتكثيف الرقابة على الأسواق للتأكد من تقيد التجار بالسقوف السعرية التي حددتها "الإقتصاد".

"الأيام":

-الرئيس يبدأ زيارة رسمية إلى قبرص

-مخطط استيطاني لإقامة حديقة بين القدس والبحر الميت وشارع جديد يهدد آلاف الدونمات في البيرة وعين يبرود

-اليوم.. أكثر من 87 ألف طالب يتوجهون لتقديم امتحان الثانوية العامة

-مصادر للأيام: ترجح توقيع اتفاقية صرف المساعدات الأوروبية للفلسطينيين خلال اسبوع

-إصابات خلال التصدي لعلميات اقتحام.. والمصادقة على إزالة منشآت في الأغوار وهدم منزل في مخيم عقبة جبر

الحكومة تكلف الوزارات المتخصصة بتكثيف الرقابة للتأكد من تقيد التجار بالأسعار