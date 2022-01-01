أكثر من 87 ألف طالب وطالبة يتوجهون اليوم للتقدم لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين

القدس المحتلة / سما /

توجه أكثر من 87 ألف طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، لتقديم امتحانات الثانوية العامة ، في كل المحافظات الجنوبية والشمالية بما فيها القدس والمدارس الفلسطينية في الخارج.

وقال مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم د. محمد عواد لـ"القدس" "إن طلبة الثانوية العامة سيتقدمون في 729 قاعة، ويتوزع الطلبة على أربعة فروع أكاديمة، و4 فروع مهنية، و4 لها علاقة بالكفاءة المهنية".

ووفق عواد، فإن العدد الكلي للعاملين في متابعة امتحانات الثانوية العامة بلغ نحو 25 ألفًا، ما بين مراقب، ومصحح، ومدقق، ومعد، وفني.

ونوه عواد إلى أن الامتحانات ستبدأ اليوم الثلاثاء (14 يونيو حزيران الجاري، وتنتهي في 4 يوليو تموز القادم)، وستكون الامتحانات وفق برنامج مريح ولن تكون جلسات الامتحان يومية.

وأكد عواد أن امتحان الثانوية العامة لهذا العام يأتي في سياق متربتات جائحة كورونا وأثرها على الفاقد التعليمي، حيث انعكس ذلك على طبيعة الأسئلة، وتحديد المطلوب من كل مادة، كما ستكون هنالك أسئلة اختيارية في كل المباحث عدا امتحاني اللغتين العربية والإنجليزية.

وأشار عواد إلى أن امتحان الثانوية العامة سيكون موائمًا لذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات المختلفة، وسيكون في كل قاعة مرشد تربوي، وسيكون هناك تباعد بين الطلبة ليتواءم ذلك مع تخفيف الضغط ومع البروتوكولات الصحية.

وبما يتعلق بعملية التصحيح وإعلان نتائج الثانوية العامة، قال عواد: "إن عملية التصحيح تبدأ في اليوم التالي لجلسة الامتحان، لكنه من الصعب تحديد موعد انتهاء التصحيح، ولكن غالبًا ستكون عملية إعلان نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو تموز المقبل".

وأكد عواد أنه تم الاتفاق على وضع إجابات محددة من قبل لجنة التصحيح والالتزام بتلك الإجابات، مشيرًا إلى أنه في حال كان هنالك أية إشكالية بأي امتحان أو إن كانت هنالك أية احتجاجات على أي امتحان، فإن ذلك يعود للجان الفنية المختصة والتي بدورها تحدد طبيعة الإشكالية والالتباس في كل امتحان.

ودعا عواد المواطنين إلى ضرورة توفير الأجواء الآمنة والهادئة والدعم النفسي والتغذية الجيدة، والعمل على الابتعاد عن الإزعاج وتوفير الهدوء لطلبة الثانوية العامة بالتعاون مع الجهات المختصة.

القدس دوتكوم