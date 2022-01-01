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استطلاع اسرائيلي: الليكود يتصدر و 5 مقاعد للمشتركة ومثلها للموحدة و"يمينا"

الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي: الليكود يتصدر و 5 مقاعد للمشتركة ومثلها للموحدة و"يمينا"



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي، نشر اليوم  تصدر حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو، نتائج انتخابات تجري اليوم، في حين يتراجع تمثيل القائمة المشتركة ويفشل حزب "تيكفا حداشا" برئاسة وزير القضاء، غدعون ساعر، في عبور نسبة الحسم.

ووفقا لنتائج الاستطلاع الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية في نشرتها المسائية، بعد ساعات من إعلان عضو الكنيست عن حزب "يمينا"، نير أورباخ، توقفه عن دعم الائتلاف الحكومي، في ظل فشله في تمرير قانون الأبارتهايد الذي يقضي بسريان القانون الإسرائيلي على المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وتتناقض نتائج الاستطلاع مع نتائج استطلاع أجرته القناة 13 الإسرائيلية ونشرته مساء يوم الجمعة الماضي، أظهر فشل القائمة الموحدة في عبور نسبة الحسم، وحصول القائمة المشتركة على 7 مقاعد. وباستثناء عبور "تيكفا حداشا"، لنسبة الحسم، فإن نتائج الأحزاب الصهيونية جاءت متقاربة في الاستطلاعين.

وأظهر استطلاع القناة 12، مساء اليوم، حصول اللكيود بزعامة بنيامين نتنياهو، على 36 مقعدا، فيما يحصل "يش عتيد" برئاسة يائير لبيد على 20 مقعدا، في حين يحل حزب "كاحول لافان" برئاسة وزير الأمن، بيني غانتس، في المرتبة الثالثة ويحصل على 10 مقاعد برلمانية.

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