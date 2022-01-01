  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يطالب البرلمان الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات

الإثنين 13 يونيو 2022 11:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يطالب البرلمان الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات



رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي ايراتشي غارسيا وعددا من أعضاء البرلمان، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وبحث معها آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وجود حراك داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، بالإضافة الى الضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا.

وطالب اشتية البرلمان الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة.

ودعا رئيس الوزراء البرلمان الأوروبي الى اتخاذ خطوات جدية والانتقال من وسم منتجات المستوطنات الى مقاطعتها.

وثمّن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين المبني على روح الشراكة والصداقة.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

"اسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي قرر التصعيد ضد اسرائيل

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الفصائل بغزة تدعو مصر والوسطاء للجم سلوك الاحتلال وتحتفظ بحقها بالرد على جرائمه

الدول الاوروبية تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بدون شروط

هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية