اشتية يطالب البرلمان الأوروبي بمقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الاثنين، في مكتبه برام الله، رئيسة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي ايراتشي غارسيا وعددا من أعضاء البرلمان، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون فون بورغسدورف، وبحث معها آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة وجود حراك داخل أروقة البرلمان الأوروبي من أجل اعتراف دول الاتحاد الأوروبي بدولة فلسطين، بالإضافة الى الضغط على إسرائيل لوقف كافة إجراءاتها الأحادية وانتهاكاتها بحق أبناء شعبنا.

وطالب اشتية البرلمان الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس وفق الاتفاقيات الموقعة.

ودعا رئيس الوزراء البرلمان الأوروبي الى اتخاذ خطوات جدية والانتقال من وسم منتجات المستوطنات الى مقاطعتها.

وثمّن اشتية الدعم الأوروبي المقدم لفلسطين المبني على روح الشراكة والصداقة.