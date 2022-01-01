  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص

الإثنين 13 يونيو 2022 11:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص



نيقوسيا/ سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية قبرص.

ووضع سيادته السفراء العرب، في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كذلك، أطلع سيادته السفراء العرب على الاتصالات الجارية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.

الأكثر قراءة اليوم

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

"اسرائيل هيوم" : الجهاد الاسلامي قرر التصعيد ضد اسرائيل

صورة : مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني ينتميان للوحدة "الجوفضائية"

شاهد ..السيسي يحرج وزير الزراعة على الهواء: "هتناقشني تاني"

تداول واسع للفيديو: مرافق أمني أردني بالمسدس لحماية “قائد طائرة” من ركّاب أفارقة

وفاة نزيل لدى الشرطة العسكرية بغزة و الهيئة المستقلة تطالب بالتحقيق ..

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

طهران تعترف : إسرائيل اغتالت عالمين إيرانيين بتسميم طعامهما

الفصائل بغزة تدعو مصر والوسطاء للجم سلوك الاحتلال وتحتفظ بحقها بالرد على جرائمه

الدول الاوروبية تقرر استئناف دعمها المالي للسلطة الفلسطينية بدون شروط

هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تدعو الإسرائيليين في تركيا لا سيما اسطنبول إلى المغادرة فورا

الدولار يقفز ويسجل ارتفاعا كبيرا أمام الشيكل الإسرائيلي

الاتصالات الفلسطينية