الرئيس يستقبل السفراء العرب المعتمدين لدى قبرص

نيقوسيا/ سما/

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، في مقر إقامته بالعاصمة القبرصية نيقوسيا، السفراء العرب المعتمدين لدى جمهورية قبرص.

ووضع سيادته السفراء العرب، في صورة آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق أبناء شعبنا، خاصة في القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

كذلك، أطلع سيادته السفراء العرب على الاتصالات الجارية والجهود المبذولة لإحياء عملية السلام.

وحضر اللقاء: وزير الخارجية وشؤون المغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس مصطفى أبو الرب، وسفير دولة فلسطين لدى قبرص عبد الله العطاري.