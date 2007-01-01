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الصحة الفلسطينية : المنحنى الوبائي في تصاعد وقد يدخلنا في موجة جديدة

الإثنين 13 يونيو 2022 11:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الفلسطينية : المنحنى الوبائي في تصاعد وقد يدخلنا في موجة جديدة



رام الله / سما /

حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، مساء اليوم الإثنين، من الدخول في موجة وبائية جديدة  من فايروس كورونا بعد تصاعد المنحنى خلال الأيام الماضية.

وقالت الوزيرة في تصريح لها اليوم" إن المنحنى الوبائي في تصاعد بعد الارتفاع الطفيف الذي طرأ على تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا، ما قد يدخلنا في موجة جديدة من الوباء".

ودخلت فلسطين بقرابة الـ5 موجات وبائية من فايروس كورونا، سجلت على أثرها الوزارة عشرات حالات الوفاة وعشرات آلاف الإصابات في كافة مدن الضفة وقطاع غزة، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والتي كان لقطاع غزة النصيب الأكبر من المعاناة نتيجة الحصار "الإسرائيلي" المفروض عليها منذ العام 2007.

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